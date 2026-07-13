Michael Burry再沽空Nvidia及Tesla  警告AI交易核心存矛盾  需求可持續性成疑

電影《沽注一擲》原型人物、美國對沖基金經理Michael Burry上周（9日）表示，已對英偉達（Nvidia，NVDA）、Tesla（TSLA）及iShares半導體ETF（SOXX）建立了新的淡倉，並剖析AI交易核心中存在一項矛盾，認為看好AI的投資者需看清未來的現實。

雲服務商未來或縮減支出

Burry上周四（9日）發文表示，「超大規模雲服務商一邊承諾需求將持續增長，一邊又表示支出大約只會持續3到4年」，認為兩句話存在矛盾；並指Nvidia需要市場對其高價AI晶片有幾乎永無止境的需求循環，才可支撐其高估值與收入增長。然而，對於Meta（META）、亞馬遜（AMZN）及微軟（MSFT）等超大規模企業而言，最理想情況則是3到4年內結束大規模投資，隨後縮減支出。

他指出，Nvidia的收入增長大致是真實的，但認為公司目前收入增長與未來可持續性之間將會出現分歧，「一旦AI瓶頸以任何方式在任何時間得到緩解，都會降低Nvidia收入的重複發生率，同時拉低稀缺性溢價，進而壓縮新舊晶片的利潤率」。

採購晶片企業具財務壓力

文中又警告，購買Nvidia晶片的企業正面臨財務壓力。隨着近幾個月數據中心熱潮帶動AI資本支出大幅飆升，企業的自由現金流已大幅萎縮，市場亦憂慮企業大額投資能否得到回報。Burry表示：「超大規模企業的自由現金流已經趨近於零。」雖然賬面上還有盈利，但部份原因是得益於較長的折舊周期，而真正歸屬於股東的實質盈餘並不如帳面般樂觀。

直言「根本沒有第三道門」

Burry又指，部份樂觀分析認為「第三道門」將會打開，即AI需求不斷擴張，並引領市場支出縮減並存的局面，最終令硬件製造商及投資企業同時受惠，但他直言「根本沒有第三道門」。他斷言硬件商與網絡巨頭之間很難在支出縮減的預期下同時維持高增長，因此市場對完美結局的期待恐怕將面臨考驗。