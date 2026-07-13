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7 Eleven母企據報擬引入軟銀及PayPay 終結多年獨立營運政策

商業創科
更新時間：11:39 2026-07-13 HKT
發佈時間：11:39 2026-07-13 HKT

據彭博引述消息報道，7 Eleven母公司Seven & i（日：3382）正考慮向軟銀及日本最大支付營運商PayPay出售部分股權，並發行總額達數千億日圓的新股，顯示公司願意放棄未來部分控制權，以換取與關鍵戰略合作夥伴結盟的好處。

報道指出，是次交易可讓3家公司更多地獲益於消費者支出，並有助Seven & i加快便利店盈利成長，但這也代表公司長期以來堅持的獨立營運政策的告一段落。

三井住友或一同入股

Seven & i以往雖曾建立多項業務合作關係，但始終不願出售股權，以在快速變化的事業環境中保有自主空間，但這也使公司在支付基礎設施和AI等領域未能取得更大規模經濟效益。雖然公司長期和三井物產有業務往來，但其持有Seven & i股權不到2%。

知情人士透露，若三井住友旗下信用卡部門跟進潛在投資計畫，與軟銀及PayPay一同取得Seven & i股權，雙方關係將進一步深化，並指3家公司正在洽談，期望在今年夏天簽署協議。

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