長鑫科技本周內地IPO 招股書揭阿里持股近5% 高於創辦人朱一明 

隨着長鑫科技將於科創板上市，並於本周四（16日）迎來網上申購，阿里巴巴（9988）的投資佈局再度受到市場關注。據內媒《上海證券報》報道，阿里巴巴集團透過兩家主體合共持有長鑫科技近5%股份，累計投入約76億元人民幣，其中阿里雲計算持股3.85%，是公司IPO前最後一輪最大產業投資方。值得留意的是，阿里合計持股比例甚至於高於長鑫科技創辦人兼董事長朱一明。

根據招股書顯示，長鑫科技目前無控股股東及實際控制人，創辦人兼董事長為兆易創新（3986）創辦人朱一明，而朱一明透過長鑫科技第一大股東清輝集電、員工持股平台合肥集鑫肆拾壹號企業管理合夥企業，以及兆易創新，合計間接持有長鑫科技2.6456%股份。

阿里雲為核心客戶之一

至於阿里雲計算持有長鑫科技3.85%股份；阿里巴巴（中國）網絡技術公司則持股1.12%，兩者合計持股接近5%。換言之，阿里合計持股比例高於朱一明。

招股書亦披露，阿里雲是其核心客戶之一。公司已與阿里雲等行業核心客戶展開深度合作，其DRAM產品廣泛應用於伺服器等領域。這意味阿里投資長鑫科技並非單純財務投資，更具備產業鏈一體化意味。

長鑫科技今次IPO計劃集資295億元人民幣，若順利完成，將成為科創板歷史第二大IPO，規模僅次於中芯國際。

阿里AI投資版圖持續擴張

近年阿里明顯加強AI相關投資。在晶片層面，阿里先後投資瀾起科技（6809）、翱捷科技、曦智科技（1879）及瀚博半導體等公司；在大模型領域，則投資智譜（2513）、MiniMax（100）及月之暗面等龍頭企業。

短片生成方面，阿里亦佈局愛詩科技、可靈AI、生數科技及VAST；在具身智能及機械人領域，星動紀元、宇樹科技、蘇度科技、原力靈機、自變量機械人及Sharpa等公司背後，亦可見阿里身影。