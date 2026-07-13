港構建大宗商品生態圈 澳會計師公會：稅務優惠成誘因 仍需全面配套

國家「十五五」規劃綱要明確支持香港構建大宗商品交易生態圈，除推進大宗商品交易半稅優惠草案落實，上周更開展香港黃金中央清算及結算系統試營運，並公布8項配套措施。澳洲會計師公會大中華區分會理事暨大中華區稅務委員會委員林俊銘接受本報訪問時稱，新的黃金交易及清算基建，以及相關配套措施，將會與大宗商品交易稅務優惠產生協同效應。他坦言，稅務優惠固然是吸引大宗商品企業落戶誘因之一，惟要達致成功，仍需整個生態系統的配合。

兩大措施具明顯協同效應

政府日前以就引入新的實物大宗商品交易半稅優惠相草案在立法會進行二讀，林俊銘表示，黃金結算清算系統和相關配套措施，以及稅務優惠兩大措施具有明顯的協同效應。前者着重完善黃金市場的基礎設施及運作配套，提升市場效率和便利性；後者則透過稅務誘因，吸引更多大宗商品交易商及相關企業落戶香港。

他續指，兩項政策還從供給及需求兩方面共同推動市場發展，一是提升香港作為交易平台的競爭力；二是鼓勵企業在港開展實質業務，從而帶動交易、物流及專業服務等相關產業發展，進一步完善大宗商品交易生態圈。

結算系統首日運作順暢

另外，Marex高級金屬交易員梁耀豪補充說，香港黃金中央結算系統於本月7日正式推出，系統首日運作順暢，市場報價與全球倫敦金銀市場協會（LBMA）基準保持同步，充分展現其即時報價機制的穩定性。系統啟用後即配備專用彭博代碼（HAU），不僅提升香港黃金市場的國際能見度，亦有助促進全球交易流程的整合。

總括而言，林俊銘表示，稅務優惠只是其中一個誘因，能否成功吸引大宗商品企業來港落戶，關鍵仍在於香港在大宗商品領域整體生態系統的完備程度，以及相關配套設施是否能有效配合。