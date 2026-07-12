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智譜內部信揭Touch High戰略 直指AGI是下一個高地 「不登頂，就是失敗」

商業創科
更新時間：15:41 2026-07-12 HKT
發佈時間：15:41 2026-07-12 HKT

內地AI大模型公司智譜（2513）創始人唐傑周六（11日）發內部信表示，在行業普遍加速商業變現下，公司決定向上突破，將有關戰略命名為「Touch High（摸高）計劃」，直指通用智能（AGI）是下一個高地，並將於未來集中投放在4大核心引擎上。他直言，「巨浪已來，趨勢不可逆轉」，而且「不登頂，就是失敗」。

真正機會從不在產品微調

唐傑認為，真正的商業機會從來不在產品和模式的微調，而是在「智能上界」的躍遷中，亦是對當下AI變革最根本的判斷。他續指，「智能上界」的演進已有一條清晰路徑，AI正在完成從感知智能到認知智能的跨越，機器不再只是看見和聽見，而是開始理解和推理，而下一步將指向AGI。

未來集中在4大核心引擎

他又指，公司未來兩年計劃戰略性投入，不追求短期的應用變現，而是集中在4大核心引擎上，其一是「長程任務」，讓AI從即時問答走向宏大工程；第二是「自治智能體系統」，從智能助手走向數字員工，構建包含成千上萬個不同專業性格與技能的智能體社會，讓它們自主辯論、協作、審查代碼、調度資源，實現自動駕駛級別的數字生產力。

第三是「完全自我訓練」，把算力轉化為進化的燃料——建設高質量合成數據工廠，通過AI與AI的博弈對抗（Self-Play）實現知識的「無中生有」，並在安全沙箱內賦予系統重構自身代碼的能力；第四是「極致安全治理」，亦是最想着重強調的一個，因能力越強大，安全約束機制也必須越穩固。

此外，唐傑提到智譜近日發布了迄今能力最強的開源模型GLM-5.2，支持真正可用的百萬上下文，在長程任務上繼續保持領先，面向全量用戶開放，並將以最寬鬆的MIT協議正式開源，任何人都可以下載、部署及商用，沒有主體界別。

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