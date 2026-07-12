保監局採前瞻性監管及執法 維持市場健康發展 打擊不當行為中介人

保監局行為監管部主管（署理）吳維權發文表示，保監局作為發牌監管機構，在處理牌照申請及續牌事宜時，會按風險程度採取針對性監管措施，包括施加牌照條件以限制其業務模式及要求加密滙報等，以打擊作出不當或高危行為的中介人。

兩公司被施加續牌條件

吳維權指出，今年6月初已有兩間保險經紀公司因未能有效管控轉介活動而被保監局施加續牌條件，須暫停接收轉介客戶，這並非「到此為止」的個別行動，如發現市場上有其他類似違規情況，必定會及時作出相稱而有力的監管回應，以維持市場秩序。

他續指，保監局致力從源頭防範操守風險，包括應對「滾動的爛蘋果」現象，防止害群之馬透過轉換公司以規避作出不當行為所帶來的後果。在保監局的支持下，香港保險業聯會率先於2024年9月實施針對從事長期業務的個人代理背景查核計劃。鑒於業界反應正面，在香港保險顧問聯會及香港專業保險經紀協會的支援下，有關查核計 劃於今年初擴展至除銀行以外的保險代理機構及保險經紀公司，讓保險機構能在作出聘用委任決定前向前主事人查詢個別人士的操守。

與金管局進一步合作

同時，為防範「爛蘋果」在金融界別內跨行業轉職所帶來的風險，保監局與金管局進一步合作，推動於今年7月生效的「跨行業背景查核安排」，涵蓋逾11萬名在約1,000間保險機構及銀行內從事長期業務的保險中介人。局方強調，相關工作不會止步於此，會與金管局持續檢視及優化安排，研究如何進一步打通相關機制，便利保險業及銀行業就各自擬聘用委任人選進行背景查核，從而促進整個金融業界操守水平持續提升。

此外，保監局亦深明公眾教育的重要性，將透過不同渠道向市民宣傳投保注意事項及介紹監管工作，例如製作《保監有道》電視劇及推行《赴港投保7件事》宣傳活動以深化市民的認知。在堅持合規、保障保單持有人利益及維持市場秩序的前提下，保監局將持續優化監管制度和堅定執法，並與其他監管和執法機構合作，打擊市場不當行為。保監局亦會積極推展公眾教育活動，確保香港保險市場持續穩健發展。