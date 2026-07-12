馬斯克斥奧特曼將「詐騙提升到全新境界」 遭反擊稱證明GPT‑5.6是最好模型

馬斯克（Elon Musk）再度與OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）隔空互罵。馬斯克先於周六清晨發文指責奧特曼將「詐騙提升到了一個全新的境界」，其後奧特曼進行反擊，聲稱馬斯克的攻擊證明了OpenAI的GPT‑5.6 Sol是目前世界上最好的模型。

「比任何在世的人都更愛詐騙」

馬斯克於周六發文指出，奧特曼將「詐騙提升到了一個全新的境界」，其後又轉發一張奧爾曼早前在美國國會聽證會發言的截圖，圖內配有「I’m doing this beacuse i love it」（我做這件事因為我喜歡），而馬斯克則配文嘲諷稱「By “this” he means scamming」（他說的這件事就是詐騙」。馬斯克又指，「他可能真的比任何在世的人都更愛詐騙」。

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「那個推銷太空數據中心的人」

奧特曼亦有回應帖文，並反擊指「你（馬斯克）就是那個向公開市場投資推銷短期太空數據中心的人」。其後他又發出另一帖文表示，大量基準測試數據顯示5.6 Sol是目前市面上最好的AI模型，但最能證明這一點的就是「馬斯克又開始針對我了」。

另有外媒報道指出，馬斯克與奧特曼再次發生衝突的時機並非偶然，OpenAI和 SpaceXAI在同一周內均發布了各自旗艦AI系統的更新版本，其中OpenAI 發布了GPT-5.6、SpaceXAI則發布了Grok 4.5，而且兩者的設計目標均不謀而合。

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