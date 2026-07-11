蘋果起訴OpenAI竊取商業秘密 揭被挖角逾400員工 雙方關係爆戲劇性轉變

iPhone製造商蘋果公司（AAPL）據報起訴OpenAI竊取商業機密，指控OpenAI及其硬件負責人參與了一項有組織的行動，竊取有關蘋果即將推出的產品資訊。OpenAI則在一份聲明中表示，「對其他公司的商業機密不感興趣」。蘋果股價周五收報315.32美元，跌0.28%；盤後再跌0.11%至314.96美元。

鼓勵蘋果員工分享產品資訊

據彭博報道，蘋果周五在一份訴訟中表示，OpenAI鼓勵蘋果員工分享即將推出的產品資訊、組件、圖紙和其他材料，並指這是OpenAI開發其自身設備的努力一部分。

OpenAI首席硬件官成被告

在加州北區法院的訴訟中，蘋果還將OpenAI首席硬件官Tang Tan列為被告。Tang Tan此前曾擔任蘋果產品設計副總裁，領導iPhone、智慧手錶、AirPods及該公司硬件工程部門其他幾款產品的開發工作。

一直合作拓Apple Intelligence

報道指出，這場法律糾紛標誌著兩家近年關係密切的公司發生戲劇性轉變，因為OpenAI一直為蘋果的Apple Intelligence平台和Siri數字助理提供關鍵技術。但過去一年來，雙方關係日益緊張，而OpenAI聘請了蘋果前設計大師Jony Ive參與設備開發，更加劇了這一局面。根據訴訟文件，目前已有超過400名蘋果前員工加入OpenAI。

訴訟中更提到，「從技術人員到首席硬件官，OpenAI在各個層面都與商業夥伴勾結，竊取蘋果的商業秘密和機密信息」；又指「OpenAI剛剛起步的硬件業務根基不穩，其非法依賴被盜用的商業秘密已經使其從根本上腐爛」。

要求OpenAI重新設計產品

目前蘋果要求OpenAI停止其相關做法並銷毀所有專有資料，要求此案進行陪審團審判，以及要求OpenAI重新設計即將推出的產品，使其不再包含任何蘋果技術。

蘋果表示，Tang Tan鼓勵員工在面試中提供即將推出的產品的資訊。訴訟還指控前iPhone硬件工程師Chang Liu提供了相關資訊，而Chang Liu是今年1月加入OpenAI。此外，OpenAI會「積極指導」其員工如何處理離職事宜。

蘋果又指，幾個月前曾試圖透過庭外和解以解決與OpenAI糾紛，但未收到OpenAI回應，因此才提起訴訟。