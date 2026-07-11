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港交所上市委員會增8名新成員 包括花旗施遠志及摩通白思佳

商業創科
更新時間：08:38 2026-07-11 HKT
發佈時間：08:38 2026-07-11 HKT

港交所（388）旗下聯交所昨日公布，上市委員會新增8個成員，包括花旗亞太區投資銀行部企業融資主管施遠志，以及摩根大通董事總經理及香港上市及企業融資部主管白思佳，市傳其接任因屆滿6年任期而卸任、來自滙控的郭言信和摩根士丹利的Terence Keyes。是次接獲55份有意擔任上市委員會的申請，有關變動即日生效。

去年審理133份上市申請

其餘6個新成員包括證監會中介機構部高級總監蔡鍾輝、畢馬威中國合夥人梁思傑、安永大中華區審計與鑒證業務首席執行官陳杰、年利達律師事務所亞洲區主席劉克誠、新世界發展（017）首席財務總監劉富强，以及真脈投資創始人王婷。今年上市委員會的其他成員合共23個，包括四大會計師行，而投行則有花旗、摩通、高盛和中信証券。

至於其餘6個退任成員為畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢、律師葉敬華、KKR亞太區法律總顧問及董事總經理Daniel Lee、阿爾卑斯投資合夥董事總經理朱雯雯、方源資本方曉明，以及上達資本合夥人翟普。去年上市委員會審理133份上市申請，按年增加66%，且作出35項取消上市地位決定。
 

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