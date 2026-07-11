世盃掀北美旅遊熱 6月預訂量增7成 日本旅客最積極國際「尋夢」

世界盃再次推動運動與盛事旅遊，日本球迷在亞洲區內最熱情。機場貴賓室服務供應商Collinson International表示，6月前往北美主辦城市的國際旅遊預訂量按年增長近70%，其中日本在分組賽檔期激增2.5倍。該公司北亞地區董事總經理李怡安表示，旅遊模式已步入「追尋熱情」的時代，亞太區內旅遊並未被國際出行影響，預計夏季旅遊旺季仍將保持強勁增長。

李怡安接受專訪時表示，足球一向是最受旅客歡迎的現場體育體驗之一，其研究顯示亞太區多達54%人士熱愛足球盛事，世界盃等全球盛事正進一步轉化為實際出境旅遊需求。他又指出，雖然世界盃吸引了球迷前往北美周邊，但亞太地區擁有多元化的體驗和連繫，繼續受惠強勁的區域內旅遊勢頭。

Collinson International指出，世界盃促進實際國際旅遊需求，吸引亞太區球迷前往北美周邊。

旅遊模式改變 傾向「追尋熱情」

近年運動與盛事旅遊興起，李怡安提出，現時旅遊已進入「追尋熱情」的時代，即從過去旅遊先選定目的地、再制定行程的做法，逐漸改為圍繞演唱會或運動賽事來規劃旅遊行程，意味旅遊地點舉辦盛事成為吸引旅客的關鍵之一。

啟德園T2接連投運 助港吸國際客

他指出，本港自去年啟德體育園開幕以來，已迅速躍升成國際體育及娛樂盛事的全球主要目的地，其門票銷量位居亞洲第一、全球第三；至於今年國際機場二號客運大樓重新啟用後，亦提供充足的配套，預計可支持香港未來幾年繼續舉辦國際大型盛事。

對於本港旅遊業表現，李怡安指，今年首5個月其香港國際機場的貴賓室及旅遊體驗項目訪客量，按年增長19%，趨勢與官方旅客數據一致，當中超過一半的訪客來自亞太地區。他續指，今年在農曆新年及4月七人欖球賽期間，貴賓室的需求大增，反映旅遊旺季與大型盛事持續推動來港旅遊需求。

Collinson International北亞地區董事總經理李怡安指，旅遊模式已進入「追尋熱情」的時代，主要圍繞演唱會或運動賽事來規劃旅遊行程。

Collinson：機場貴賓室需求大增

Collinson International數據顯示，首5個月到訪香港機場貴賓室的亞太區旅客，主要是新加坡、日本、印度、中國內地和澳洲，而其他海外地區以美國、英國、加拿大及德國旅客為主。

Collinson International為機場貴賓室與旅遊體驗服務供應商，其會員可透過不同計劃，使用各地機場的貴賓室。該公司全球會員逾3000萬名，服務覆蓋超過140個國家或地區。

Collinson International為會員提供全球多個機場貴賓室服務。

亞太區成全球旅業增長引擎

李怡安指出，亞太區是全球旅遊業主要增長引擎，該公司亦加強部署，在截至2025年底的過去兩年間，其Priority Pass會員計劃網絡已擴展21%，並將服務擴展至機場貴賓室以外的領域，涵蓋水療SPA、睡眠艙、餐飲等，至今亞太區共提供逾770個貴賓室與旅遊體驗項目。

他相信，體驗主導的旅遊將成為長期的經濟發展動力，而非曇花一現的潮流，因為有關旅遊模式帶來乘數效應，「旅客圍繞某項特定體育賽事或體驗來規劃行程時，往往會延長停留時間，與他人交流互動，從而獲得更深入、多元的旅遊體驗。」