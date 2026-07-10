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美團小米傳大規模裁員 美團回應：離職少於2000人

商業創科
更新時間：21:04 2026-07-10 HKT
發佈時間：21:04 2026-07-10 HKT

美團（3690）及小米集團（1810）傳出大規模裁員消息。內媒引述美團回應稱，近兩個月實際離職員工不到2000人，以去年員工總數11萬名計，裁員比例不高；小米則表示屬正常業務團隊調整，並無規模裁員。

美團非核心業務小組裁兩成

內媒報道，美團今年5月初起陸續展開裁員，涉及到店團購、美團閃購及商業化等核心業務部門，裁員比例各異，補償方案為「N+1」（按工齡加1個月工資）。據報有員工指，其所在的非核心業務小組約20%員工被裁，另有60%員工需轉崗至其他部門。

小米裁員涉手機汽車等部門 料持續進行

小米方面，報道指自3月起分批裁員，涉及手機、汽車、互聯網及國際部等多個業務，涵蓋研發、測試、產品及市場等崗位。有員工指所在部門以人力成本20%為裁員比例，而非按人數計算，被裁員工集中於6月離職，賠償同樣為「N+1」，據指裁員行動仍在進行中。

業績方面，美團去年由盈轉虧，錄得淨虧損233.54億元（人民幣，下同），今年首季經調整淨虧損49.7億元。小米今年首季營收按年跌10.9%，經調整淨利潤60.7億元，按年減少43.1%。

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