九置據報出售新加坡物業組合

彭博引述知情人士報道，九龍倉置業（1997）正考慮退出其位於新加坡烏節路核心商業區的物業組合。

報道指，該公司正尋求出售旗下的 Wheelock Place 與 Scotts Square 購物中心，這些物業在 2025 年底的合計估值為 77 億港元。知情人士表示，九倉希望以更高價格出售。九倉計劃先出售 Scotts Square，再處理 Wheelock Place。對於 Wheelock Place，公司希望售價超過 11 億新幣（折合約66.8億港元）。

報道指，Scotts Square 雖位於黃金地段，但面臨挑戰，包括租戶流動率高、人流量相對較弱。該物業擁有約 13.09 萬平方英尺零售空間。2024 年初，房地產顧問 Savills Plc 曾以 4.5 億新幣推銷該資產，但未能成交。今年由 CBRE Group Inc. 以約 4 億新幣再次推銷。

至於Wheelock Place 建於三十多年前，以標誌性的錐形中庭聞名，租約至 2089 年到期，擁有約 46.58 萬平方英尺的零售與辦公空間。儘管近年烏節路零售區有幾宗大型交易，但買家數目有限。最近，新加坡最大房地產投資信託 CapitaLand Integrated Commercial Trust 以 39 億新幣從淡馬錫旗下單位收購豪華商場 Paragon。