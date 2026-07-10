京東在港推動AI採購 成本下降30% 改善內企來港合規效率

京東（9618）宣布推出「AI採購管家」，協助在港中資企業進行數字化轉型，改善內地企業來港營商的合規效率。

據京東的數據顯示，AI採購管家改善政企採的購核心指標，企業的訂單處理效率可提升200%，整體採購成本下降30%，而合規風險識別率更達95%。

京東表示，該智能系統目前已應用於京東慧採、京東企業購及京東內購等產品，涵蓋逾40個「AI+採購」場景。相關技術貫穿溯源、選品、議價、下單、履約及結算等採購全環節，並同時滲透至商品管理、內部營運與合規治理流程，以自動化AI決策取代傳統人工操作，使交易具備透明度及可追溯性。

解決傳統人工採購難適應合規痛點

京東指，近期內地《政府採購法》修訂草案新增「數字化」專章，要求企業以數字技術實現採購全程留痕及穿透式監管，並提升採購智能化水平，對於在港中資企業而言，現時除了必須遵循內地國資監管對合規的硬性要求外，同時亦須符合香港本地採購制度與國際商業慣例。該公司指出，由於傳統人工採購模式難以適應雙重標準，透過數字化平台實現全流程透明可控，已成為內企滿足合規要求的主要方向。