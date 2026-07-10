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Trip.com調查指半數女性為規劃親子旅遊壓力最大 推AI規劃工具助減壓

商業創科
更新時間：17:07 2026-07-10 HKT
發佈時間：17:07 2026-07-10 HKT

攜程集團（9961）旗下Trip.com發布暑假親子旅遊趨勢調查，指出54%女性香港旅客認為，規劃景點與子女活動是最耗時且壓力最大的環節。Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘指出，近期推出AI行程規劃工具Trip.Planner，冀為家長減壓，並提升親子互動的樂趣。

葉卓銘：一分鐘可規劃行程 小朋友都用得

葉卓銘表示，香港家長願意投資在高質素的旅遊體驗，但繁瑣的行程規劃往往在出發前已構成壓力，故平台將推出Trip.Planner，旨在以創新科技為家長減輕負擔，提供更好用戶體驗。

他提到，用戶只需要在AI行程規劃工具中輸入目的地、天數及旅遊風格即可生成每日行程，並整合機票、住宿及景點即時價格與預訂狀態。葉卓銘指，用Trip.Planner規劃一個三至四日行程約需時一分鐘，用戶亦可按實際情況自行調整行程，小朋友亦能使用，增進親子互動機會。被問及AI行程規劃或會出現資訊滯後，葉卓銘承認AI難以預測即時變數，建議用戶將Trip.Planner視作「藍本」，再按實際情況調整。

日本及內地成暑假最旺目的地

是次調查訪問500名香港女性旅客。暑假預訂量數據顯示，熱門目的地前五位為日本、中國內地、韓國、台灣及泰國，大灣區（如珠海、廣州）及留港度假亦大行其道。親子旅客對東南亞需求明顯增長，而泰國布吉、中國三亞、越南芽莊、印尼峇里島及菲律賓長灘島等「玩水避暑」景點熱度領先。

調查顯示，親子酒店在不同類型酒店中瀏覽量最高，家長傾向選擇主題樂園、動物園及大型遊樂中心等「低規劃、全日玩」景點。葉卓銘解釋指，主題樂園、動物園及大型遊樂中心等景點，家長只需規劃一日一個行程，可省卻頻繁移動的負擔。另外，近七成家庭旅客選擇4至5星級酒店，家長最願意額外付費的項目為更寬敞的家庭套房或連通房（26%）、飛機相連座位（25%）和景點免排隊門票（22%）。

機票方面，調查指43%家長最重視全家能否同坐，38%重視性價比，28%會特意選擇配合兒童作息的航班，避免深夜或清晨時段出發。葉卓銘認為，帶小朋友出行，航班時間需顧及子女作息，「如果係凌晨機，小朋友扭眼瞓，對旅程影響好大」。

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