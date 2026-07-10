Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方德證券上環開設4層旗艦店 年內擬再開兩間 增聘投資顧問吸中高淨值客戶

商業創科
更新時間：16:37 2026-07-10 HKT
發佈時間：16:37 2026-07-10 HKT

九方智投控股（9636）旗下方德證券，首家香港的實體旗艦店於上環開幕，總面積約1.9萬平方呎，提供投資體驗空間達四層。方德證券首席執行官何崢煒表示，正積極為其他實體店進行選址，預期公司今年底前至少在港會設立約3家具有一定規模的實體店。

門店冀覆蓋港九新界

何崢煒表示，開設實體店旨在面對面溝通與互動，而非完全依賴應用程式（App）操作，尤其是公司的主要目標中高淨值客戶群體，其收入範圍約在400至500萬元之間，較傾向面對面的專業諮詢服務；另外亦會顧及長者並不擅於使用App或互聯網服務。他強調，上環並非唯一門店，公司接下來還會逐步擴大在港業務，同時評估現旗艦店的表現，動態調整開設第二家、三家門店的步伐，冀覆蓋整個港島、九龍及新界地區。

香港客戶數萬名 料今年倍增

他透露，現時該券商有數萬名客戶，期待今年客戶增長數目按年增加1倍，並將會爭取每位客戶都有其專屬客服，故該公司接下來將擴充投資顧問團隊，約由現時的50人增至100人。何還強調，現所有客戶都是持有香港身份證或循海外合規開戶。

加強營銷支出應對競爭

談及本地券商的競爭，何崢煒坦言，香港至少約600家中小券商，750萬人口中估計只有一半會參與投資，意味券商吸引大量客戶並非易事，加上國際和本地銀行亦從事證券業務，香港的競爭異常激烈，惟強調該公司迄今為止在香港的表現優異，關鍵在於公司提供優質服務的能力，今年在營銷支出亦將較去年大幅增加，包括品牌建設、線上推廣和線下推廣。

最Hit
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史 網民翻狂躁黑歷史
01:30
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史
影視圈
5小時前
居屋、綠置居、白居二2025｜ 攪珠結果出爐 即睇首10個號碼
社會
7小時前
港男首戰賭場贏$1400變狂倒$38萬落海 輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
贏$1400變狂倒$38萬落海 港男首戰賭場輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
時尚購物
2026-07-09 15:10 HKT
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
影視圈
19小時前
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
旅遊
5小時前
車Cam直擊│中九龍繞道拖頭自炒撞牆 預製組件墮下 毀爛10米管道牆
00:31
車Cam直擊│中九龍繞道拖頭自炒撞牆 預製組件墮下 毀爛10米管道牆
突發
2小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
生活百科
5小時前
6歲童遭黑熊襲擊 二哈挺身護少主獲網民大讚
6歲童遭黑熊襲擊 二哈挺身護少主獲網民大讚
趣聞熱話
5小時前