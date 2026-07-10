方德證券上環開設4層旗艦店 年內擬再開兩間 增聘投資顧問吸中高淨值客戶

九方智投控股（9636）旗下方德證券，首家香港的實體旗艦店於上環開幕，總面積約1.9萬平方呎，提供投資體驗空間達四層。方德證券首席執行官何崢煒表示，正積極為其他實體店進行選址，預期公司今年底前至少在港會設立約3家具有一定規模的實體店。

門店冀覆蓋港九新界

何崢煒表示，開設實體店旨在面對面溝通與互動，而非完全依賴應用程式（App）操作，尤其是公司的主要目標中高淨值客戶群體，其收入範圍約在400至500萬元之間，較傾向面對面的專業諮詢服務；另外亦會顧及長者並不擅於使用App或互聯網服務。他強調，上環並非唯一門店，公司接下來還會逐步擴大在港業務，同時評估現旗艦店的表現，動態調整開設第二家、三家門店的步伐，冀覆蓋整個港島、九龍及新界地區。

香港客戶數萬名 料今年倍增

他透露，現時該券商有數萬名客戶，期待今年客戶增長數目按年增加1倍，並將會爭取每位客戶都有其專屬客服，故該公司接下來將擴充投資顧問團隊，約由現時的50人增至100人。何還強調，現所有客戶都是持有香港身份證或循海外合規開戶。

加強營銷支出應對競爭

談及本地券商的競爭，何崢煒坦言，香港至少約600家中小券商，750萬人口中估計只有一半會參與投資，意味券商吸引大量客戶並非易事，加上國際和本地銀行亦從事證券業務，香港的競爭異常激烈，惟強調該公司迄今為止在香港的表現優異，關鍵在於公司提供優質服務的能力，今年在營銷支出亦將較去年大幅增加，包括品牌建設、線上推廣和線下推廣。