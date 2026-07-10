五一視界智駕仿真平台拓具身智能領域 將推按量計費服務
更新時間：15:30 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-10 HKT
內地仿真技術服務商五一視界（6651）表示，其智能駕駛仿真平台「51Sim」正將平台進一步拓展至具身智能應用領域；並計劃改變51Sim的商業模式，推出「物理AI工廠」按量計費服務。
「物理AI工廠」模式後年投產
五一視界指出，計劃減少對傳統軟件即服務（SaaS）的單一依賴，逐步向雲端運算服務轉型。公司預期，於2028年正式投產「物理AI工廠」模式，將算力、軟件與數據整合，屆時收費模式將轉向按測試里程、API調用次數或Token消耗量來計費，而客戶無須自行建置機房或處理數據清洗，有望藉此為公司建立具備持續性收入的商業模式。
此外，五一視界指出，正計劃將原用於車載仿真的技術，遷移至具身智能及低空經濟市場 。該公司又稱，針對實體機械人缺乏高質量訓練數據的弊病，計劃透過構建虛擬的高危工作場景，如深井礦山、特高壓電站等，讓機械人在虛擬環境中進行演算法訓練。
與摩爾線程完成適配 降海外依賴
對於中美角力之下，潛在高端算力禁運的供應鏈風險，五一視界指，正採取「國際與國產雙生態並行」戰略，除了與Nvidia系統進行深度融合外，其下一代仿真平台亦成功與國產GPU廠商摩爾線程完成適配，以推進全棧國產化智駕仿真方案，減低對單一國際供應商的依賴。
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