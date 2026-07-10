中國據報擬收緊AI模型管控 憂技術被用於網絡戰及生物武器

近日，AI模型DeepSeek及月之暗面因價格優勢，獲矽谷美國企業大範圍採用。然而，有消息稱中國當局一改之前鼓勵AI傳播的態度，計劃收緊對本土AI模型的管控，以應對潛在國安風險。

據《華爾街日報》引述消息指出，DeepSeek及月之暗面等中國企業的AI模型，因為比OpenAI和Anthropic的產品擁有價格優勢，已成為矽谷大大小小企業日常工作的核心。業內人士普遍認為，雖然中國AI模型落後於美國，但中國模型勝在能以極低成本提供足夠好的能力，因而獲得矽谷企業青睞。

據稱與本土AI實驗室洽談

然而，中國官員據稱近期與本土AI實驗室洽談，商討如何保護其專有技術。中方擔心，無限制地分享技術，或會在網絡戰和生物武器研發等領域，被競爭對手或惡意行為者濫用，最終用來對付中國。

據透露，中國其中一項措施是加強監管審查，將要求實驗室在推出模型前必須經過更嚴格審查。如果審查認定其產品包含敏感技術，則會要求延遲公開發布，並限制包括外國公司在內的特定層級用戶存取。此外，中國亦考慮收緊對部分AI技術出口以及中國AI企業接受投資的規管，並指官員近期已與中國企業和研究人員洽談，以確定中國在哪些領域已具備技術優勢。

並非所有技術都應對所有人開放

此前，中國鼓勵國產AI模型在全球傳播，其中許多AI領先模型皆為開源，全球任何人均可免費下載，且使用上幾乎沒有限制。不過，中國現在的思路是「並非所有技術都應對所有人開放」。中方擔心，共享技術可能會洩漏技術機密，早前一項讓AI模型能夠更高效利用算力的創新技術，已被西方AI實驗室採用。

報道亦指出，中國一直密切關注華盛頓對Anthropic旗下Mythos實施監管的舉動。此前白宮曾禁止外國存取該模型，促使Anthropic切斷了所有用戶的存取權限，但最近又允許部分用戶存取。對中國監管機構而言，華盛頓的反覆無常，強化了政府需要嚴格掌控強大AI技術的觀念。