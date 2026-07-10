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滙豐據報洽售恒生銀行高風險貸款

商業創科
更新時間：14:24 2026-07-10 HKT
發佈時間：14:10 2026-07-10 HKT

據英國《金融時報》報道，滙豐（005）正向投資者推銷恒生銀行的高風險貸款。

滙豐今年初完成對恒生銀行的私有化，近期向債務投資者提供機會檢視恒生的貸款組合。知情人士指，該洽商將十分艱難，因為私人債務基金通常要求大幅折扣。

滙豐：審慎方式管理整體投資組合

截至去年底，滙豐在香港的第三階段商業地產貸款中，超過一半來自恒生，約35億美元，佔總額63億美元。第三階段貸款被認定為信用受損，難以全額償還。滙豐回應報道指，該行首要任務仍是支持客戶，將繼續採取常規行動，以審慎方式管理整體投資組合。

報道又指，若落實出售這些債務，可能對香港房地產市場產生影響，因專業債務投資者比銀行更傾向於對技術性違約的借款人要求清還貸款。
 

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