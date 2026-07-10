麗新發展美元債交換要約及同意徵求 獲逾96%支持 減債約20億港元
更新時間：13:56 2026-07-10 HKT
發佈時間：13:56 2026-07-10 HKT
發佈時間：13:56 2026-07-10 HKT
麗新發展成功完成美元債券交換要約及同意徵求，獲逾 96%支持，債券持有人特別決議案已正式通過。
是次債券交易中，集團以現金償還參與交換債券本金共約4.77億的 30%，約 1.43億美元，餘下本金將交換為三年期至2029年7月28日到期的新票據，優化債務結構並爭取去槓桿時間。
在香港商業房地產及信貸環境仍具挑戰下，集團憑藉透明及公平的交易安排，成功凝聚債權人共識。
交易完成後，連同出售上月底中環干諾道中三號項目而償還的銀行貸款，集團有效降低整體負債共約20億港元，展現集團資產變現及去槓桿的執行能力。集團流動性壓力顯著紓緩，財務基礎更趨穩健，有利其推進有序去槓桿並專注核心業務發展。
最Hit
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
2026-07-09 13:00 HKT
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
2026-07-09 12:53 HKT