麗新發展美元債交換要約及同意徵求 獲逾96%支持 減債約20億港元

麗新發展成功完成美元債券交換要約及同意徵求，獲逾 96%支持，債券持有人特別決議案已正式通過。

是次債券交易中，集團以現金償還參與交換債券本金共約4.77億的 30%，約 1.43億美元，餘下本金將交換為三年期至2029年7月28日到期的新票據，優化債務結構並爭取去槓桿時間。

在香港商業房地產及信貸環境仍具挑戰下，集團憑藉透明及公平的交易安排，成功凝聚債權人共識。

交易完成後，連同出售上月底中環干諾道中三號項目而償還的銀行貸款，集團有效降低整體負債共約20億港元，展現集團資產變現及去槓桿的執行能力。集團流動性壓力顯著紓緩，財務基礎更趨穩健，有利其推進有序去槓桿並專注核心業務發展。