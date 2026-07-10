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美國商務部長促三星及海力士加大在美擴產 應對AI記憶體短缺 

商業創科
更新時間：13:50 2026-07-10 HKT
發佈時間：13:50 2026-07-10 HKT

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周四（9日）呼籲記憶體製造商三星電子（韓：5930）及SK海力士（韓：0660）加大在美國擴張記憶體晶片生產的力度，以協助解決全球在AI發展關鍵元件上的短缺問題。

美光在美投資增至2500億美元

此外，美光（MU）亦宣布將在2035年前將對美國的投資上升至2,500億美元，公司股價周四一度上漲9.1%，高見1,035.50美元，收市升幅收窄至4.52%，收報991.64美元。

據彭博報道，盧特尼克在美光主辦的一場活動中表示正與三星及SK海力士洽談，並承認美光行政總裁梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）可能不會想見競爭對手擴大在美國的布局，但強調必須使晶片供應鏈更加穩健。

三星及SK海力士早前已計劃在未來幾年內合計投資8,800億美元，在韓國各地興建新廠，以滿足AI熱潮所帶動的記憶體需求。

拒評蘋果向中國「涉軍企業」買晶片

另外，對於蘋果（AAPL）尋求美國政府同意，向被美國國防部列入「中國軍事企業」名單（即1260H名單）的長鑫存儲科技和長江存儲科技採購晶片，盧特尼克被問及特朗普政府是否會同意此舉時選擇迴避，並強調保護美國企業知識產權的重要性。

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