OpenAI推平價AI代理工具ChatGPT Work  對撼Anthropic 

AI初創公司OpenAI於周四宣佈（9日）推出了一款全新AI代理工具「ChatGPT Work」，旨在協助白領無需承擔昂貴價格即可使用編碼工具工作，公司同時推出全新ChatGPT桌面應用及一項託管網站功能，讓用戶能直接透過ChatGPT Work建立並分享網站。

由GPT-5.6驅動

OpenAI表示，這款代理工具由同日推出的AI模型GPT-5.6驅動，並將聊天機械人與其AI程式編寫工具Codex相結合，可用於建立文件、簡報和網站，模型將在網頁版和行動裝置上線，首先開放給Pro，Enterprise及Edu用戶，並在隨後幾天擴展至Plus和Business用戶。

報道指出，OpenAI是次發佈的模型將直接對標Anthropic旗下Claude Cowork，反映出科技公司皆在瞄準市場對能以最少人為干預完整複雜任務「代理型工具」的需求，正競相打造並銷售專業級AI工具，兩家公司都在爭奪企業市場，因爲其利潤遠高於一般消費市場 。

OpenAI高層強調，ChatGPT Work的價格將比競爭對手的產品更便宜，且適用範圍更廣，並指公司推出了三種不同規模的ChatGPT 5.6版本。ChatGPT Work產品經理Ty Geri則表示，用戶可將該模型應用於解決各行各業的問題，並將ChatGPT 5.6模型形容為「速度上快過其他昂貴模型兩倍，價格卻便宜非常多」。

是次發布，同時亦證明企業越來越關注使用AI工具的高昂成本，顧問公司Creative Strategies分析師Max Weinbach表示，ChatGPT 5.6中最小規模的版本在效能表現可媲美最大版本，但成本僅為後者的五分之一。