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Meta自研AI晶片據報9月投產 朱克伯格否認算力過剩

商業創科
更新時間：10:51 2026-07-10 HKT
發佈時間：10:51 2026-07-10 HKT

據路透引述Meta內部備忘錄報道，該公司計劃從9月開始生產AI晶片，同時計劃到2027年為止，大約每六個月推出一款晶片。另外，朱克伯格（Mark Zuckerberg）在一個訪問中否認Meta算力過剩。 

Meta股價周四曾一度下跌，但在宣布開源旗下一款AI編碼模型後迎來反彈，股價上漲4.7%，收報631.48美元。

提升旗下Facebook及Instagram AI性能

報道指出，該款數據中心晶片暫名「Iris」，屬於Meta自行研發的第四代元訓練和推理加速器（MTIA）四代計劃的一部分，旨在提升其旗下社交媒體平台Facebook及Instagram的AI性能。

為針對自身需求，Meta與博通（AVGO）及台積電（TSM）合作設計並製造晶片，旨在利用客製化晶片增強公司從英偉達（NVIDIA，NVDA）和超微（AMD）購買用於AI的GPU，同時亦可令公司降低運算成本，並減少對晶片供應商的依賴。

此外，Meta在測試這款晶片時僅花費六周時間，且未發現重大異常。不過，公司也表示，導入最新的GPU仍是一項極為耗時且具挑戰性的任務。

研究機構Forrester副總裁兼首席分析師Mike Gualtieri表示，如果該公司依賴其他公司供應晶片，就不可能成為AI巨頭，並指超大型數據中心服務商甚至SpaceX都在計劃自研晶片，因為這將是他們在模型進行價格競爭的唯一方式。

今年計劃部署7吉瓦

此外，備忘錄亦顯示Meta今年計劃部署7吉瓦的運算基建設施。Meta在今年上半年增加了1吉瓦，預測到今年底將再增加5.5吉瓦，並計劃明年再次將產能翻倍，以在2027年達到總計14吉瓦。

Meta預計，今年將在AI基建上投資達1450億美元，並已與多家供應商簽訂長期供應協議，合作對象包括三星電子、Sandisk（SNDK）及住友電工，分別負責供應記憶體晶片、快閃儲存產品與光纖設備。在記憶體晶片短缺促使蘋果（AAPL）等公司漲價的情況下，這類長期協議已成為數據中心擴張目標的關鍵。

另一方面，朱克伯格在接受外媒採訪時表示，目前開發及運行AI所需的算力供不應求，市場對算力的報價非常高，與其留作內部使用，將算力出租更為合理，但強調Meta沒有多餘的算力可供使用，並表示公司發展雲端業務的計劃具潛力。

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