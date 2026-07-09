李惟宏倡議證券期貨黃金基金四大改革 主動對接國家十五五規劃 全面提升香港國際金融中心地位

香港金融服務界立法會議員李惟宏就2026年《施政報告》及《香港五年規劃》提出建議，建議主要環繞四大方面推進，包括證券市場改革；提升期貨及衍生品地位；促進黃金及大宗商品市場發展；強化資產管理業務。他表示，為主動對接國家「十五五」規劃，香港應該加強自身證券、期貨、黃金及基金等市場競爭力，更好結合傳統金融與創新金融，並持續深化互聯互通，並配合國家金融政策，發揮好「引進來、走出去」的平台角色；同時，亦須積極促進北部都會區、創科及經濟民生發展。

倡促進股票小組重啟會議兼改革恒指

在推進證券市場改革方面，建議「促進股票市場流動性專責小組」重啟會議；近期恒指表現欠佳，政府須聯同市場不同持份者全面檢視其原因，以及優化成份股的篩選準則與納入時機，推動恒指改革；深化上市及市場改革，如吸引海內外中小企在港上市；檢討GEM和主板在巿場上的定位等。

成立期貨及衍生品工作小組 推期貨通及新股通

在提升期貨及衍生品地位方面，建議成立期貨及衍生品工作小組；建立透過跨產品及跨結算所的機制；深化互聯互通及加速人民幣國際化，研究推出商品通、期貨通及新股通等。

加快構建國際黃金交易中心 推動大宗商品生態圈建設

在促進黃金及大宗商品市場發展方面，建議加快構建國際黃金交易中心；推動大宗商品交易生態圈建設，探索開發以人民幣計價的大宗商品及相關的期貨合約，如能源、農業、金屬及指數等；

增加兩地互認基金的數目 引入業界參與

至於強化資產管理業務方面，建議拓展資產管理及家辦業務，包括進一步增加兩地互認基金的數目，以至最終涵蓋大部分獲得證監會認可的基金；成立專責委員會，並引入業界參與；同時促進數字資產、私募基金及跨境理財通業務發展；及協助業界升級轉型。