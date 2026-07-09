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TERA-Award啟動智慧家庭專題賽 獎金池共100萬人幣 名氣家提供真實應用場景

商業創科
更新時間：20:57 2026-07-09 HKT
發佈時間：20:57 2026-07-09 HKT

中華煤氣（003）主席李家傑發起的國際加速平台TERA-Award公布，正式啟動其「2026智慧家庭專題賽」，向全球各地徵集具創新技術與產業化潛力的「智慧家庭」項目。

TERA-Award表示，賽事獎金池總值100萬元人民幣，包括金獎得主可獨得50萬元人民幣，而所有得獎項目均可獲合作夥伴雲港智三生提供專屬算力支援，減輕模型訓練與智能體開發成本。

名氣家坐擁4600萬個真實家庭場景

是次專題賽匯聚多方產業資源，構建一站式創新支援體系，其中煤氣旗下「名氣家」將開放其4,600萬個真實家庭場景驗證及應用；雲港智三生提供專屬算力Token支援；元禾辰坤、方源資本等戰略合作夥伴則提供產業資源支持，協助項目資本對接，促進技術落地。 

TERA-Award：打破技術與市場隔閡

比賽設有四大類別，包括家庭服務機器人、家庭生活AI及智能體 、智慧廚房，以及家庭安全與用能。TERA-Award指出，是次賽事旨在打破技術與市場的隔閡，貼近真實家庭需求，物色具規模化及商業化潛力的創新方案。 

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