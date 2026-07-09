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友邦香港MDRT人數達4918名 蟬聯全球最多 佔全港總數三分一

商業創科
更新時間：19:10 2026-07-09 HKT
發佈時間：19:10 2026-07-09 HKT

友邦（1299）表示，友邦香港及澳門在保險業界組織百萬圓桌（MDRT）最新公布的會員人數繼續膺第一位。友邦香港的MDRT會員總數錄得4,918人，佔全港總數約三分之一，第24年全球最多；亦蟬聯全球第一。

女性MDRT人數膺第一

友邦指，該公司在合資格終身會員人數、連續兩年取得資格人數、女性會員數目、按年人數增幅等指標，亦於全球排名居首。

馮偉昌：展現香港人才實力

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，相關數據印證了本港人才的實力，亦為整個行業帶來鼓舞，「我們非常自豪，能夠培育出在國際舞台上展現實力的財務策劃顧問。」他又指，該公司將持續投資於創新及科技，包括融合人工智能技術的工具，以協助團隊在招募、培訓及客戶互動上獲得適時的洞察。

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