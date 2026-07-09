和記港口提升聯通內地與國際措施 為美的開通優先通道 夥TCL推動綠色港口

長和（001）旗下和記港口於「2026深圳港國際供應鏈高質量發展大會」上，分別與兩大內地製造巨頭簽署戰略合作備忘錄。為應對航運旺季延誤痛點，和記港口將為美的集團（300）開通優先通道並對接數據系統，同時聯手TCL實業共同研究貫穿供應鏈的碳減排方案與規劃綠色港口。長和表示，是次合作彰顯長和作為連接中國內地與全球市場橋樑的重要角色。

鹽田港信息即時共享 加強多式聯運模式

根據和記港口與美的集團的協議，雙方在未來兩年內深化全球戰略夥伴關係，首階段將以鹽田國際集裝箱碼頭為支點。針對航運旺季運力緊張等行業痛點，和記港口將在旺季期間為美的開通優先通道，以提高貨物取貨、回運和重新裝載的效率，確保收發作業高效運行。

同時，雙方將透過美的業務系統與鹽田碼頭操作系統的對接，實現信息即時共享，並共同推進由中國內陸港口至鹽田國際的鐵路貨運多式聯運服務。美的國際總裁付鑒指出，這項務實舉措將顯著提升供應鏈營運效能，並助美的穩步實現2027年150萬個標準貨櫃的全球運輸目標。

和記港口與美的簽署諒解備忘錄。

TCL助貨櫃碼頭減碳與數字化

在與TCL實業的合作方面，雙方則聚焦於減碳與數字化領域，聚焦規劃與發展綠色港口基礎設施。雙方計劃結合前沿的清潔能源與節能技術，打造新一代綠色港口標準，並利用大數據、物聯網及人工智能等先進技術，優化港口與物流生態系統的協同效率，以數字化賦能綠色化，降低港口營運的整體環境足跡。TCL實業副總裁施衛國表示，將充分發揮在數字化與清潔能源領域的積累，與和記港口共同推動整個行業邁向更高質量、更可持續的新紀元。

和記港口葉承智：為港口注入動能

和記港口集團董事總經理、鹽田國際董事長葉承智表示，美的龐大且快速增長的出口貨量將為旗下碼頭注入動能，集團將以統一的高效營運標準提供堅實物流支援。他強調，集團自1990年代起布局內地港口業務，1993年已進駐長三角及上海，經過三十餘年建設，長三角地區已成為和記港口拓展全球業務的重要基石。

目前和記港口的業務已覆蓋9個亞太經合組織成員經濟體並營運22個港口，2025年總吞吐量達6340萬個標準箱，於墨西哥、泰國等地業務表現亮眼。集團未來將持續布局數碼化及綠色轉型，加強智慧港口建設，以減低營運碳足跡。