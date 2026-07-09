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理大夥日本光學企業HOYA推「三重增強設計」鏡片 可控制兒童近視

商業創科
更新時間：15:55 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:55 2026-07-09 HKT

香港理工大學與日本光學企業HOYA宣布正式推出全新「三重增強設計」（DIMS TED）近視控制鏡片。理大臨床數據顯示，該鏡片能有效控制兒童近視，而理大亦表示相關專利授權為大學帶來龐大的知識轉移收入，成為本港產學研成功落地的標竿案例 。

適用年僅4歲早發性近視兒童

是次發布的新一代DIMS TED鏡片，建基於雙方在2018年共同研發的專利技術。理大眼科視光學院副教授謝欣然指出，新技術透過縮小中心光學區及增強離焦度數，能提供更強的近視離焦訊號 。在一項涉及196名4至12歲香港兒童的首12個月臨床試驗中，配戴新鏡片的兒童不僅能有效抑制眼軸過快增長，其平均近視度數更未有加深 。研究更首度證實該技術適用於年僅4歲的早發性近視兒童 。

香港理工大學與日本光學企業HOYA宣布正式推出全新「三重增強設計」（DIMS TED）近視控制鏡片。
香港理工大學與日本光學企業HOYA宣布正式推出全新「三重增強設計」（DIMS TED）近視控制鏡片。

成最大及最成功產學研案例

理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒在會上指出，理大與HOYA自2012年起合作，而且今次合作是理大至今最大及最成功的產學研案例。他透露，該項目的專利授權收入目前在理大科研成果轉化收益中穩居第二，而有關收益亦會重新回饋學校以支持進一步的科研發展，加速技術突破。

HOYA鏡片董事總經理關國強在會上亦表示，上一代採用DIMS技術的鏡片至今已在全球逾50個國家發售，累計銷量超過1,500萬副 。而新一代產品將以更高階的市場定位推出，期望能進一步應對全球日益嚴重的近視問題 。
 

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