SpaceXAI推AI模型Grok 4.5 標榜Token效率更高 內媒形容「抄了」智譜

馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceXAI宣佈推出AI模型Grok 4.5，專為程式編寫及代理式任務所設計，稱其為公司迄今最智能的產品，標榜速度更快，而且Token效率更高，宣稱該模型以不到Anthropic旗艦模型Opus 4.8五分之一的輸出詞元價格，即可提供同等級別的效率，預計將於7月中旬開放歐盟地區使用。值得留意的是，有內媒更形容SpaceXAI今次的低價策略是「抄了」智譜（2513）。

被指靠攏中國廠商性價比打法

據內媒《華爾街見聞》報道，SpaceXAI今次發布最新模型Grok 4.5，以不足Anthropic旗艦模型五分之一的輸出token價格，宣稱達到同等級別的智能能力；有關定價策略被市場觀察人士認為與先前智譜GLM-5.2以低82%定價逼平閉源前沿模型的路線高度吻合，甚至直呼矽谷龍頭實驗室已開始向中國開源廠商的性價比打法靠攏。

料透過價格競爭搶佔市場

馬斯克在社交平台X上亦指出，公司內部評估顯示Grok 4.5的綜合能力與Opus 4.7大致相當，但速度比後者快，再結合上能力與低成本，構成了模型的競爭力核心。另一方面，被稱為「白毛股神」的Serenity亦認為，公司此舉類似中國AI廠商的一貫做法，即透過價格競爭與擴大採用率來搶佔市場。

事實上，Grok 4.5每百萬輸入詞元為2美元（約15.68港元），每百萬輸出詞元為6美元（約47.03港元）。有關定價被指在主要競爭對手中處於明顯低位，且在馬斯克的形容之中，對應的是接近Anthropic旗艦級模型能力。

夥拍Cursor訓練 使用Nvidia GPU

另一方面，根據SpaceXAI網站顯示，Grok 4.5由熱門AI編碼代理Cursor合作訓練。而就在數周前，SpaceX正式同意收購Cursor，並對Cursor估值600億美元。

公司表示，訓練過程使用了數萬顆英偉達（Nvidia，NVDA）GB300 GPU，着重於細緻的資料篩選、重複資料刪除及品質評分，並指Grok 4.5的編碼能力強大，勝任Rust及C/C++的編程任務，可根據提示詞直接構建實用應用程式。

可勝任辦公軟件 建立Excel模型

SpaceXAI又表示，Grok 4.5現為Grok Build的預設模型，並聲稱Grok Build可勝任辦公軟件，包括建立複雜的Excel模型，並留下標籤或註釋以供參考，亦可使用PowerPoint的自帶形狀建立複雜圖表，設計簡潔的投影片，並在Word中撰寫直白易懂的文章。

目前用戶可透過AI編碼代理Grok Build、Cursor，以及使用API金鑰在SpaceXAI開發者入口網站免費試用Grok 4.5。

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