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SpaceXAI推AI模型Grok 4.5 專攻編程及代理式任務

商業創科
更新時間：11:38 2026-07-09 HKT
發佈時間：11:38 2026-07-09 HKT

馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceXAI宣佈推出AI模型Grok 4.5，專為程式編寫及代理式任務所設計，並稱其為公司迄今最智能的產品，預計將於7月中旬開放歐盟地區使用。

與Cursor合作訓練

據SpaceXAI網站顯示，Grok 4.5由熱門AI編碼代理Cursor合作訓練。就在數周前，SpaceX正式同意收購Cursor，並對Cursor估值600億美元。

公司表示，訓練過程使用了數萬顆英偉達（Nvidia，NVDA）GB300 GPU，着重於細緻的資料篩選、重複資料刪除及品質評分，並指Grok 4.5的編碼能力強大，勝任Rust及C/C++的編程任務，可根據提示詞直接構建實用應用程式。

可勝任辦公軟件

SpaceXAI又表示，Grok 4.5現為Grok Build的預設模型，並聲稱Grok Build可勝任辦公軟件，包括建立複雜的Excel模型，並留下標籤或註釋以供參考，亦可使用PowerPoint的自帶形狀建立複雜圖表，設計簡潔的投影片，並在Word中撰寫直白易懂的文章。

定價方面，Grok 4.5每百萬輸入詞元為2美元（約15.68港元），每百萬輸出詞元為6美元（約47.03港元），效率為同類領先模型兩倍，而解決問題的程序卻不到後者一半，用戶可透過AI編碼代理Grok Build、Cursor，以及使用API金鑰在SpaceXAI開發者入口網站免費試用Grok 4.5。

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