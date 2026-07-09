支付平台Adyen稱港人擁抱AI輔助購物 付款環節成忠誠度關鍵

支付平台Adyen發布《Adyen零售報告2026》，指出香港消費者正積極擁抱以AI輔助購物，74%消費者曾使用AI輔助購物，但有45%不放心單靠AI完成購買程序。Adyen香港區主管鄧啟俊表示，消費者最看重支付便利、多元選擇、交易安全三大要素，零售商雖加速布局AI轉型，但一旦付款流程出現故障，消費者極易流失，付款環節成為維繫顧客忠誠度的關鍵節點。

88%認同AI助過濾繁複資訊

今次調查訪問了1,026位香港消費者及324位零售商（年營業額達1.5億元或以上），發現在曾使用AI的消費者中，有88%認同AI有助於他們在網上過濾繁複的資訊，73%表示能更快的提供購物靈感，約7成受訪者更利用AI發掘獨特的品牌與購物體驗，其中26%的Z世代每天使用AI助手購物，X世代及嬰兒潮世代比例分別為17%及僅2%。

鄧啟俊表示，隨著智能代理商務日漸實現，零售業下一個挑戰是確保後台系統能夠與時並進，該公司早前宣布推出Adyen Agentic生態系統，目前未有在香港市場推出該服務的時間表，但會視乎客戶需求作調整。

他指出，要在AI新時代中脫穎而出，並建立長久的消費者信任，零售商需打破線上與線下實體店之間的隔閡，優先考慮保障消費者個人資料，並創造順暢無縫的結賬體驗。

