中國據報准科企限購Nvidia H200晶片 已通知阿里、字節及DeepSeek 需交代數量及用途

據外媒引述消息報道，中國計劃允許頂尖人工智能公司從英偉達（Nvidia）購買有限數量的H200晶片，已通知阿里巴巴（9988）、字節跳動和DeepSeek等公司；不過，這些公司需要說明所需晶片的數量及購買原因，才能獲得批准，而且最終總數可能少於20萬顆。消息傳出後，Nvidia（NVDA）周三收市報204.12美元，升約3.6%。

報道指出，這些晶片已成為世界兩大經濟體之間的地緣政治焦點，儘管美國總統特朗普在去年12月批准英偉達向中國出售H200晶片，但中國當局在允許這項技術進入中國市場方面進展緩慢。

憂阻礙本土晶片業發展

報道又指，H200進口受阻的部分原因是因為中方擔心大量湧入美國設計的AI處理器，會阻礙政府長期以來發展本土晶片產業的目標；同時，允許美國製造的晶片進入中國市場，可能會帶來網絡安全風險。

不過，AI處理器需求的飆升促使中國政府允許部分H200採購。與美國同行一樣，中國的實驗室也一直在努力尋找足夠的運算能力來滿足其不斷增長的訓練和運行新模型的需求。

中國駐美大使館發言人劉暢則在聲明中表示，中國對美國晶片出口的立場是一致的，「我們主張中美透過合作實現互利共贏，反對將技術和經濟問題政治化、工具化和武器化。我們願與各方一道，共同維護全球產業鏈供應鏈的穩定」。

