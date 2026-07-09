OpenAI推語音模型GPT-Live 與AI對話感覺更真實 即日全球上線兩版本

AI初創公司OpenAI周三（8日）宣佈推出語音模型GPT-Live，將令與AI對話的感覺更加真實；公司同日向全球用戶推出兩個版本，分別為GPT-Live-1及GPT-Live-1 mini，並計劃很快將它們引入API。

能夠同步聆聽及與用戶對話

根據OpenAI網站顯示，GPT-Live採用全雙工架構，能夠同步聆聽及與用戶對話，過程中更透過「嗯」或「是」等短語表示它在認真傾聽，亦會在用戶思考時保持沉默。

在遇到需要網絡搜尋、深度推理或更複雜處理的問題時，GPT-Live會在後台調用公司最新的AI模型查詢，並將答案反饋到對話中，過程中仍可保持對話流暢。公司表示，GPT-Live在發布初期將使用GPT-5.5作為後台模型，並會隨著模型發展持續更新。

OpenAI表示，這些技術進步將使ChatGPT更加智能且易上手，並强調隨著時間推移，該項研究也將使語音技術能夠應用於日益複雜、耗時更長及更具自主性的工作。