港金融科技生態持續擴大 陳浩濂：推動金融創新具優勢及潛力

財經事務及庫務局副局長陳浩濂今早出席在香港舉行的 LEAP East 2026 國際科技與資訊技術展，於金融科技分論壇上作開場爐邊對話。

去年10月逾1200金融科技企業

他表示，香港作為排名世界第三，亞洲第一的國際金融中心，擁有開放的市場環境和完善的監管架構，一直憑藉開放的市場環境、完善的監管制度，以及持續擴大的金融科技生態，吸引來自全球的企業和投資者。截至去年十月，香港已有超過1,200家金融科技企業，一年間增加約一成，業務涵蓋移動支付、跨境理財、人工智能金融顧問、合規科技等多個範疇，現時有包括8家持牌數字銀行、4家持牌虛擬保險公司、13家持牌持牌虛擬資產交易平台，以及2家持牌穩定幣發行人，展現香港在推動金融創新方面的優勢和潛力。

同時，香港的金融科技企業亦積極「走出去」，包括有香港持牌虛擬保險公司已將服務拓展至中東地區，有香港持牌數字銀行在東南亞開展業務，亦有香港資產管理公司在中東地區推展代幣化基金業務，凸顯香港作為國際金融科技中心的環球網絡優勢。

外地金融科技公司在港擴充

他又在會場上與參展的科技公司見面交流，包括再次與一間今年4月於在泰國舉行的Money20/20 論壇交流過的金融科技公司會面。該公司業務涵蓋不同金融交易及RWA 等，亦以人工智能提供金融服務和企業解決方案。他說在泰國時與其主席討論該公司可利用香港平台擴充其業務，以及介紹了香港的政策和生態環境。很高興今天雙方再度見面，見證當日交流逐步轉化為實際合作成果。

該企業已開始在港擴展業務，並正持續增加在港投入，現時已在港聘請了行政總裁及十多名員工，亦已於上月取得香港信託或公司服務提供者牌照（TCSP），並正在港申請其他金融牌照，以及有計劃在港聘請更多員工和租用更大面積的辦公室。

他表示，這不但反映香港作為國際金融及創新樞紐的吸引力，也再次印證其外訪及「引進來」方面的工作，正一步步看見成果。財庫局會繼續與業界及國際夥伴保持緊密聯繫，積極招商引資，鞏固香港國際金融中心地位。

