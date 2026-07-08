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Airwallex接入八達通支付 支援線上及線下結帳

商業創科
更新時間：17:58 2026-07-08 HKT
發佈時間：17:58 2026-07-08 HKT

隨本地零售市場初現回暖跡象，商戶正積極尋求整合線上線下（O2O）的銷售渠道。金融服務平台Airwallex宣布，正式將八達通納入其本地支付方式，支援商戶透過單一平台處理實體店及電商結帳。Airwallex亞太區總經理陳君洋表示，順暢的結帳體驗不僅為消費者帶來便利，更是商戶帶動收入增長的關鍵。

他續指，是次與八達通合作，結合本港最普及的支付方式及Airwallex的金融基礎架構，企業毋須分開管理線上與線下的支付服務供應商，有效解決O2O策略的整合挑戰。

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰亦表示，公司期望透過是次合作進一步拓展八達通的應用場景，為商戶及消費者提供更智能的解決方案。

目前已有本地品牌率先採用該一站式支付方案。本地客製化皮革飾品品牌Crudo創辦人Michael Wong表示，Airwallex讓公司得以簡化支付系統，現時於網站及門市均支援八達通結帳，預期可帶動整體的業務轉換率及各銷售渠道的整體增長。

香港旅遊發展局數據顯示，今年首5個月期間訪港旅客錄得約2300萬人次，按年增加14%，而3月及4月的零售業總銷貨價值亦分別按年上升12.8%及8.6%。

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