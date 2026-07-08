字節登記「刀盾狗」、「香蕉貓」等迷因美術著作權  掀起網民熱議

字節跳動旗下北京字跳網絡技術據報近期集中登記了「刀盾狗」及「香蕉猫」等內地迷因的美術著作權，以向旗下AI視頻模型Seedance提供合法素材庫，引起網民强烈不滿，不少人認為迷因由網絡社群集體創作，本身屬於公有作品，質疑平台是否將源自網路社群的創作成果納入私有權利 ，更有人狠批公司為「賽博地主」（Cyber-landlords）。

2D及3D皆被登記

據內媒報道，中國版權保護中心資料顯示，今年3月以來，北京字跳網絡技術在平台上申請多個內地迷因的著作權，包括「香蕉貓」、「耄耋貓」及「刀盾狗」等一眾網絡創作形象，作品類別統一標注「美術」，其中2D及3D形式亦被一併申請。

料助AI視頻模型訓練

報道引述業內人士指出，公司此番集中登記版權，旨在為旗下AI視頻模型Seedance系列產品建立合規內容底座，透過自主登記迷因著作權，平台可將自有版權素材納入模型訓練素材庫，從源頭規避商用及生成內容引發的版權爭議 。

值得留意的是，中國著作權採用自願登記制，不會審查作品來源，登記合法不代表「權屬合法」，只要提供作品更早的證據，版權證書隨時可以被推翻。同時，字節跳動登記的是美術作品著作權，而非擁有迷因的專屬權，未來若涉及商業使用、二次創作或侵權認定，仍須依作品是否構成實質近似及相關法律作進一步判斷。