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美政府據報准OpenAI推出GPT-5.6 三款模型周四正式上線

商業創科
更新時間：15:37 2026-07-08 HKT
發佈時間：15:37 2026-07-08 HKT

據美媒Axios引述消息報道，美國特朗普政府周二（7日）已批准OpenAI廣泛推出旗下AI模型GPT-5.6，公司亦宣布其GPT-5.6旗艦模型Sol及較低階的Terra和Luna將於本周四公開推出。

報道指出，是次批准由OpenAI與政府官員進行額外測試和會議之後達成，據稱，測試是由美國商務部旗下的AI標準與創新中心進行，OpenAI則派遣技術專家留在華盛頓特區，以便在審查期間解答相關問題。

曾要求分批發布GPT-5.6

此前，特朗普政府在上月曾要求OpenAI分批發布GPT-5.6，規定初期僅允許政府核准的機構使用。公司當時表示，分批推出並非其首選方案，並指政府仍在制定發布AI模型的標準。

另一方面，美國商務部亦曾在6月禁止外國進口Anthropic旗下Mythos和Fable系列模型，迫使這些模型退出市場，不過對Fable的禁令已在上周解除，並在一天後恢復了用戶的使用權限。

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