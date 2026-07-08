工銀亞洲完成首批以離岸人幣國債作倫敦清算所抵押品交易

中國工商銀行（亞洲）作為首批核心參與及支持金融機構之一，全面助力倫敦證券交易所集團（LSEG）旗下倫敦清算所（LCH）推出接受離岸人民幣中國國債作為合格非現金抵押品的里程碑式舉措，並於7月7日完成首批交易。

該行副行政總裁徐磊表示，此次與LCH的通力協作，實現了離岸人民幣國債與國際中央對手方清算體系的直聯。通過將國債納入LCH抵押品框架，不僅為衍生品市場參與者有效降低了清算資金成本，更大幅提升了資本運轉效率與資產流動性。

他續指，這一機制創新強化了香港資本市場與國際金融市場基礎設施的互聯互通，是推動香港離岸人民幣生態圈建設的重要里程碑。該舉措在持續拓展離岸人民幣市場深度與廣度的同時，穩步推進人民幣國際化進程，為香港國際金融中心建設注入新動能，並助力亞太地區金融市場邁入下一階段的增長。

該行表示，有關舉措允許清算會員以離岸人民幣中國國債履行保證金要求，能夠為全球市場參與者提供更具彈性的流動性管理工具、更高的資本優化效率及更靈活的資產負債表配置空間，是人民幣國際化進程以及中國金融資產融入國際中央清算基礎設施的重要突破。該框架未來更計劃擴展至接受在迅清結算（CMU OmniClear）託管的資產，進一步完善ForexClear離岸人民幣外匯清算體系的建設。