炎夏引爆手提風扇新商機 Dyson也推799元高階款 一個內地品牌年吸金10億

炎夏帶動消暑產品熱賣，過去被視為廉價小商品的手提風扇，近兩年正迅速崛起成新消費行業。由以往十多元、僅作夏季臨時應急用的平價產品，逐步發展至售價逾百元，甚至近799元（人民幣，下同）高階款式，吸引家電、消費電子以至國際品牌相繼入局。有內地品牌更憑藉小風扇產品，創下年銷量3,000萬件、年收入達10億元的佳績。

「618」錄160%驚人增長

據內媒《天下網商》報道，手提風扇現已逐漸洗脫由代工廠或小工場直接生產、缺乏品牌商標的「白牌」及邊緣貨品標籤，蛻變為品牌願意投放資源研發，設立專屬產品線獨立品類。天貓平台生活電器類目負責人估算，包含掛頸、夾傘等便攜款式在內，手提風扇的全網銷售規模料達50億元，未來3至5年更有望上望70億元。單計今年「618」購物節，該品類按年更錄得160%的驚人增長。

價格範圍擴闊 高端化明顯

過去手提風扇多集中於9.9元或19.9元的低價市場，惟隨着功能、設計與技術不斷升級，其價格帶已顯著拉闊。目前50元以下的市場仍由白牌及低價產品主導，但100元至150元區間已躍升為市場主流。至於200元以上的產品則主攻品牌設計與差異化功能，而知名品牌戴森（Dyson）今年4月更推出了定價高達799元的高階型號，引證了市場板塊正急速向高端化邁進。

知名品牌戴森（Dyson）今年4月推出了定價高達799元的高階手提風扇。

業界認為，手提風扇正走向「消費電子化」。品牌開始以硬件規格作為主要賣點，例如每秒風速、摩打轉速、電池容量、快充功能、液晶顯示屏及鋁合金外殼等，營銷手法與智能手機及相機等成熟電子產品愈趨相似。

社交平台及產品測評成關鍵

推動這股轉變的關鍵，在於社交平台及產品測評的興起。風速、續航力、噪音、檔位調節及外殼材質等指標變得更容易量化及比較。消費者猶如選購手機般認真比較規格，促使品牌必須提供更具體、真實的技術參數以爭奪市場。

使用場景增多 進化成隨身物

手提風扇已經由「臨時用品」進化為「隨身物」。

另一方面是手提風扇的定位蛻變，與使用場景多元化息息相關。以往產品多數只在極度炎熱時作臨時之用，如今已滲透至通勤、辦公室、演唱會、露營、親子活動及化妝等多個生活場景，成功由「臨時用品」進化為「隨身物」。只要能持續在技術與設計上做出差異化，便能擁有極長的產品生命周期。

JisuLife發展成小風扇龍頭

內地品牌幾素（JisuLife）是較早拓展該市場的代表之一，近年透過外觀設計、功能微創新及底層摩打技術改良，發展成小風扇市場的龍頭。資料顯示，幾素在2024年的銷量達3,000萬件，年收入高達10億元。品牌創辦人何志強指出，以往消費者購買小風扇多屬「隨手選」，但隨着使用頻率增加，對外觀、便攜度、噪音控制及手感的要求自然提高，為品牌提供透過設計與功能創新來提升產品溢價的空間。

內地品牌幾素（JisuLife）是較早拓展該市場的代表之一，近年已發展成小風扇市場的龍頭。

面對龐大商機，不同背景的品牌加速入局。新興品牌如徠芬（Laifen）著眼於創新結構，推出可收納扇葉設計以模擬更柔和的自然風；傳統家電品牌則發揮多年累積的供應鏈與研發優勢，例如艾美特（Airmate）今年主推水霧系列，標榜在實驗室標準測試下可達17度體感降溫。

徠芬（Laifen）推出可收納扇葉設計。

不過，手提風扇始終屬於季節性產品，庫存風險不容忽視。對新入場的品牌而言，如何在毛利、庫存、品牌形象與長期研發投入之間取得平衡，是一大考驗。廣州輕工集團旗下品牌「鑽石牌」的負責人表明，公司不會一開始便重倉庫存，而是按銷售情況分批追加訂單，以減低夏季過後產品滯銷的壓力。

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