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騰訊據報再次挖角OpenAI研究員 參與VLM相關研發

商業創科
更新時間：14:41 2026-07-08 HKT
發佈時間：14:41 2026-07-08 HKT

據內媒引述消息報道，OpenAI前研究員Yonglong Tian（田永龍）已於近期加入騰訊（700）大語言模型部，並將參與VLM（視覺語言模型）相關研發。報道指出，這次是騰訊繼挖角OpenAI高級研究員姚順雨後，再一次向OpenAI挖角；據了解，田永龍與姚順雨於OpenAI階段亦曾有共事經歷。

挖角姚順雨已一度引發關注

報道提到，騰訊去年12月17日宣布升級大模型研發架構，新成立AI Infra部、AI Data部、數據計算平台部，並任命前OpenAI高級研究員姚順雨為「CEO/總裁辦公室」首席AI科學家（向劉熾平匯報），同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人（向盧山匯報），一度引發廣泛關注。

根據公開資料顯示，田永龍此前在OpenAI的核心研究方向包括計算機視覺、視覺表徵學習（Representation Learning）及生成式模型。在OpenAI之前，他曾在「谷歌系」深耕多年，於2022年底加入位於劍橋的Google Research擔任高級研究科學家，隨後於2024年5月轉入Google DeepMind。

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