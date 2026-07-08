Zoho預警雲端大模型具收費急升風險 採自主管控數據中心硬件策略 自研VLM

全球企業掀起生成式AI轉型潮，惟背後高昂的算力與Token開支正成為中小企的沉重財政負擔。雲端商業軟件服務商Zoho亞太區總經理Gibu Mathew預測，隨著AI應用全面普及，未來公開雲端大模型的收費將面臨急劇上升的風險。為應對長遠的雲端算力通脹，Zoho採取自主管控數據中心硬件策略，並自研視覺語言大模型（VLM），強調毋須依賴第三方大模型，協助企業客戶壓低整體擁有成本。

AI技術助減少人工繁瑣工序

面對本港人手短缺及營運成本高企，香港企業在引入AI技術時，更傾向落地於解決繁瑣及重複性高的工序。Gibu Mathew指出，目前Zia Agents人工智能工具在香港銷售及客服團隊的應用最為廣泛。

以大型商場為例，過去員工處理「失物招領」等顧客查詢耗時甚久，現時AI代理能針對錢包、手機遺失等特定場景即時生成回覆；此外，不少港企每日需處理大量附帶檔案的電郵，AI亦能自動提取核心資訊並錄入系統，免除人工繁瑣工序。相關工具將傳統需時3個工作日的查詢處理時間，大幅壓縮至三小時，有效優化客戶體驗。

金融、地產及專業服務需求殷切

在「去碎片化」與開源節流的商業氛圍下，Zoho整合「軟件、AI與網絡安全」的單一平台策略在本地市場迎來收成期。數據顯示，2025年Zoho在香港位居前列的產品線，付費客戶量按年錄得14.6%的穩健增長；而截至2026年初，其全球付費客戶總數已正式突破100萬大關。在香港舉辦的用戶大會「Zoholics」上，金融、地產及專業服務被列為本地需求最為殷切的三大核心行業。

杜絕不必要Token耗損

Gibu Mathew表示，針對企業對AI算力耗費的「Token焦慮」，Zoho採取了差異化的成本管控機制，其訂閱套餐每月預設提供3,000萬個免費Token，額外消耗部分亦僅按實際用量成本計價，不賺取差價。平台更將AI劃分為大、中、小三級模型——簡單的校稿、翻譯僅調用小型模型；複雜的文件分析才啟動大型模型，透過自動分配算力，杜絕不必要的Token耗損。

