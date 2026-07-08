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螞蟻戰略投資薄荷健康28% 攻AI健康服務 拍飲食記錄卡路里可獲專業指導

商業創科
更新時間：14:03 2026-07-08 HKT
發佈時間：14:03 2026-07-08 HKT

螞蟻集團宣佈，與薄荷健康達成戰略投資合作，完成後將以28%持股比例，成為薄荷健康最大外部股東。雙方將圍繞體重管理等核心場景，共建專業級AI健康服務，首期功能已在內地上線螞蟻集團旗下AI原生健康應用——螞蟻阿福App，用戶拍飲食記錄卡路里時，系統會調用薄荷健康的飲食數據庫，獲得更專業的飲食指導。

未來續探索科學減重等方向

據了解，雙方後續還將在科學減重、食品電商、模型聯合訓練及產業生態開放等方向持續探索，讓「AI+健康」專業服務走向更多用戶的日常生活。

集團表示，薄荷健康深耕體重管理、營養干預與慢病防控等垂直領域近20年，累計服務2億註冊用戶、3,000萬年度活躍用戶，薄荷食物數據庫收錄逾160萬條食物數據條目。

至於螞蟻阿福去年上線以來，提供從健康問答、報告解讀到AI掛號、醫保支付與購藥等全鏈路健康服務，用戶規模突破1億，日均處理健康諮詢量逾1,000萬次。該App近期更在內地發起「科學減重1億斤」健康行動， 最新合作將變相引入專業減重幫手。

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