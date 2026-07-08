長和洽售歐洲香水及化妝品公司Marionnaud 潛在買方為BEHN

長和（001）表示，正洽售旗下歐洲香水及化妝品公司Marionnaud。集團指出，潛在買方為BEHN，是法國美容及香水集團Groupe Bogart行政總裁兼主要股東David Konckier成立的公司；而Groupe Bogart則於巴黎泛歐交易所上市。

該集團續指，有關潛在交易標誌Marionnaud業務踏入新里程，由資歷深厚的美容業界專家接手營運，對方具豐富品牌經營與零售經驗，並明確承諾支持Marionnaud的長遠發展。

長和表示，過去20年來一直支持Marionnaud的營運與發展，促使Marionnaud成為知名美容零售品牌，市場地位穩固，享譽歐洲。該集團指出，對Marionnaud品牌的實力及前景充滿信心，並將在適當時候交接，確保過程平穩順利。

Marionnaud照常營業

長和表示，在潛在所有權變更前的過渡期間，Marionnaud將照常營業，日常營運一如既往，繼續摯誠服務不同市場的顧客；並指鑑於相關程序仍在進行中，現階段無法提供任何更詳盡的說明或披露。

Marionnaud於2005年被屈臣氏集團收購，截至去年底在9個市場擁有700家店舖，供應高級香水及化妝品。年報顯示，該公司列入長和的「財務及投資與其他」業務，而非屈臣氏集團所屬的零售業務，長和指去年Marionnaud因競爭加劇，表現未如理想，影響該分部業績增長。

