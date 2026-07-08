微軟部份產品據報改用自研MAI模型 盼減少對OpenAI及Anthropic依賴

據彭博引述消息報道，微軟（MSFT）正開始在旗下軟件產品中以自家模型取代OpenAI和Anthropic的模型，以降低AI成本。公司股價周二升0.54%，收報388.84美元。

報道指出，過去微軟在Excel和Outlook等產品更依賴OpenAI和Anthropic，但現在每周已有數萬個AI提示詞由公司內部開發的MAI模型完成，雖然在整體AI使用量中仍佔較小比例，但顯示公司在以低成本打造具競爭力的AI模型上取得進展。

與OpenAI合作關係即將到期

此外，該MAI模型也可在AI輔助軟件開發服務GitHub Copilot中使用；同時，公司AI模型部門主管Mustafa Suleyman更表示，一款自主研發的轉錄模型將在未來幾個月內開始應用於Teams視訊會議應用及其他產品中。

報道又提到，微軟在其辦公室助理Copilot等產品中使用了大量詞元，由於與OpenAI的長期合作，目前在該技術上仍獲得大幅折扣，但由於合作關係即將到期，Suleyman的團隊正努力確保微軟不會淪為任由頂尖AI實驗室定價宰割的處境。