港股見底回升或死貓彈 仍有待觀察｜古天后

7月8日，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部份地區雨勢較大。美股噚日調整，半導體股遭拋售及國際油價回升下，美股周二受壓，道指高開48點後，升幅最多擴大至233點，高見53289，再刷新即市紀錄，但其後轉升為跌，反覆回落281點，低見52774點。美市收市，道倒跌130點或0.25%，報收52925；標指跌33點或0.45%，報收7503，納指跌302點或1.16%，報收25818。

路透報道，中國DeepSeek正開發自主人工智能（AI）晶片，Nvidia（NVDA）股價曾挫2.3%，收市倒升0.7%。南韓三星電子初步業績表現強差人意，未滿足市場期望，美光科技（MU）及英特爾（INTC）分別插水4.7%及9.7%。

多間大行開始追蹤SpaceX

SpaceX正式晉身納指100指數成份股，股價反跌6.8%，不過多間大行開始追蹤SpaceX，給予「買入」投資評級，12個月平均目標價為236美元，以現價計有47%上升空間。當中，大摩更樂觀，指出新雲端（Neoclouds）短期內為公司最大業務，未來增長將主要來自AI服務需求，目標價為300美元。其他重磅股中，亞馬遜據報擬發債集資250億美元，為AI業務發展提供資金，股價升0.8%，微軟漲0.5%，Meta更抽高2.4%。

美國10年期債息一度上升7.4個基點，報4.553厘；對息口較敏感嘅兩年期債息漲6個基點，至4.185厘。紐約聯儲銀行總裁威廉斯，於霍士財經訪問中預期，能源價格下降將帶動美國整體通脹未來幾個月回落，重申當局政策處於良好位置，反映加息壓力正逐漸緩解。美滙指數一度升0.28%，報101.13，日圓曾揚升0.26%，報161.67兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣一度回落3.1%，報62623美元，其後回穩。

半年結後 全球資金重新配置

港股昨日調整，恒生指數低開47點，一度升204點至23820高位，觸及20日線後遇阻，其後轉升為跌，盤中曾跌218點見23398低位，其後跌幅收窄至119點，報收23496，成交額3,197億元。一如所料，港股反彈之路並不平坦，20日線即遇阻力，雖然反彈遇阻，但恒指已較6月低位22518反彈逾千點，目前市場對於港股究竟在五窮六絕月已完成調整，成功於6月尋找到低位並再度展開一個中期升勢，抑或僅屬嚴重超賣下技術反彈，仍存分歧。

港股上半年由1月逾4年高位28056開始下滑，最多累跌5,538點或19.74%，技術上極端超賣，適逢美伊戰事緩和，國際油價回落，加上半年結後，全球資金資產重新配置調整，開始有部份資金流入極度低配嘅港股，成為關鍵外部催化劑。

與此同時，上市公司開始積極回購，以騰訊（700）為例，6月份每個交易日都有進行回購，共涉資97.74億元，較5月份45.13億元翻一番，年內累計回購金額更突破250億元大關；而友邦保險（1299）及小米（1810）回購亦不手軟，年初至今分別斥資136.45億與109.57億元進行回購；而於過去幾年股價跌跌不休嘅美團（3690），亦於上月底一連兩日斥資近億元回購，為管理層於股東周年大會上直言「價值被嚴重低估」後嘅跟進行動。

恒指延續反彈 需企穩20日線

多間公司進行大規模回購，有助港股加快築底，不過暫時外圍市場剛好開始調整，而宏觀環境下，海外息率趨升陰霾仍在，雖然港股目前市盈率僅11至12倍，但跟過往觸發外資流入買入極殘港股嘅單位數約8至9市盈率仍有一段距離。

技術走勢上，均線目前仍處於空頭排列，連基本20日線仍未收復站穩，面對一波崎嶇不平嘅反彈之旅，暫難言港股是否已成功找出此周期底部，港股屬死貓彈或再築底回升仍有待觀察。目前短線支持為5日線及10日線約23200-23250水平，下一支持為23000心理關口，一旦再跌破此關，或有機再度破底。要延續反彈勢頭，至少要重返100周線約23550及20日線23800企穩，突破24000心理關口，再逐步向上挑戰50日線約25000水平，剛好亦為日線保力加通道頂部。

古天后