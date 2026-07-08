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亞馬遜擬發債集資250億美元 需求已較以往降溫

商業創科
更新時間：11:18 2026-07-08 HKT
發佈時間：11:18 2026-07-08 HKT

亞馬遜（AMZN）計劃透過發行美元債券籌集至少250億美元，為其龐大的AI投資提供資金。值得注意的是，公司在3月亦曾發債融資370億美元。該股周二股價升0.75%，收報245.98美元。

過去一年已發債逾千億

據彭博引述消息報道，亞馬遜是次發債的峰值需求達620億美元，規模約為其3月上一筆370億美元交易時吸引認購需求的一半。隨著亞馬遜加大AI基礎設施支出，這筆交易亦使其過去一年債券發行總額超過1,000億美元。

報道提到，信用市場已湧入大量AI相關債券發行，根據彭博匯編數據顯示，周二這筆交易使今年全球相關發行總額增至約3,350億美元，是2025年水平的兩倍多。供應的迅速增加，亦令人擔心缺乏投資者承接，導致存量科技債券在二級市場走弱。

債務最長至2066年到期

根據亞馬遜提交文件顯示，此次發債包括固定利率及浮動利率票據，共分8個部份，到期年份從2029年至2066年不等，其中期限最長的2066年到期債券發行利差收窄0.2個百分點，較美債高出約1.25個百分點。

文件又指，巴克萊、高盛、摩根大通及摩根士丹利為此次發債的聯合簿記管理行。亞馬遜表示，發債所得款項將用於公司一般用途，包括未來資本支出及償還即將到期的債務。

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