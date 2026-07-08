Meta推AI圖像生成模型 嵌入聊天機械人及社交應用 包括IG和WhatsApp

Meta（META）推出了一款新的圖像生成式人工智能（AI）模型，為該公司自一年前斥資數十億美元重建AI實驗室、且由AI總監汪滔（Alexandr Wang）上任以來首次發布的此類模型。該股周二收報615.58美元，升2.55%。

可根據好友帖文生成圖片

據彭博引述該公司一篇博客文章中指出，這款名為Muse Image的模型於周二（7日）上線Meta的AI聊天機械人，並將嵌入Meta旗下多款社交應用，包括Instagram和WhatsApp。用戶可利用該模型根據文本提示生成圖像，或要求修改現有圖片，廣告商也將很快能夠使用該模型製作營銷材料。

此外，用戶還可根據好友或創作者公開的Instagram帖文，生成含有他們形象的圖片，為Meta提升平台個性化體驗的舉措之一。根據該博客文章，若不希望他人以AI「再利用或改編」自己內容的用戶，可在設置選單中選擇關閉。