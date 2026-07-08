百家塔政策研究所憂網約車規管「的士化」 削弱靈活就業性

政府早前建議發出1萬個網約車車輛許可證，並訂明網約車平台、車輛及司機發牌安排。智庫百家塔政策研究所最新發表報告指，現時規管方向將網約車「的士化」，硬套傳統模式或削弱靈活就業的經濟彈性。同時，報告亦提出6項改進建議。

根據政府早前刊憲4項網約車附屬法例，現階段擬設1萬個車輛許可證上限，並要求車輛持有涵蓋網約車用途的第三者風險保險，以及車輛須由個人名義登記。百家塔政策研究所在最新報告中指出，車輛許可證數目偏低、保險要求，以及車輛須由個人名義登記，均反映制度正將網約車拉回傳統的士式框架。報告透過本地網約車司機焦點小組討論，並比較外地相關研究，指出「彈性」是網約車對本地司機的核心吸引力。

恐與傳統的士掀惡性競爭

報告認為，若網約車最終被「的士化」，市場將失去原有以彈性供應及服務差異化為優勢的運作模式。乘客將失去在舒適度、清潔度及服務體驗上具優勢的出行選擇，網約車與傳統的士亦會由互補走向惡性競爭。從宏觀經濟角度看，此舉更會削弱靈活就業在經濟不景或創業初期提供補充收入的安全網。

報告指出，不少司機因失業、就業不足或家庭需要等原因，以非全職及彈性時間方式提供服務，接近善用有限家庭車輛資源的共享經濟模式。另外，該模式下的網約車，在車廂質素、清潔度及乘坐體驗方面，往往較一般本地「搵食車」優勝，反映乘客選擇網約車並非單純因價格，而是重視舒適度及服務可預期性。

提6項建議 籲靈活分配許可證

為維持上述優勢，報告建議當局不應簡單套用傳統的士框架，並提出6項改進建議，包括容許平台為所有行程購買保險；容許車主以外的司機提供服務；先領許可證後換車；更靈活分配許可證；放寬申請許可證時車齡須低於12年的要求；以及進行動態評估，適時作出調整。

百家塔政策研究所共同創辦人及經濟研究總監徐家健直言，當局在平衡各方面考慮時，似乎遺忘了網約車司機這一重要持份者。他表示，現時「的士化」的網約車規管將嚴重改變本地網約車行業生態，推倒靈活就業，有關市場效果亦與國務院最近公布的《實施就業優先戰略「十五五」規劃》中「推動靈活就業」的精神不相符。