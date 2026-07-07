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Bowtie晉身「半人馬」公司 罕見過獨角獸企業 年度經常收入破1億美元

商業創科
更新時間：17:07 2026-07-07 HKT
發佈時間：17:07 2026-07-07 HKT

虛擬保險公司Bowtie今日（7日）宣布，其年度經常性收入正式突破1億美元，成功晉身全球科技界「半人馬」企業行列。

比「獨角獸」企業罕見7倍

相比反映10億美元估值的「獨角獸」頭銜，「半人馬」頭銜因真實反映市場實際需求，而被視為更有意義的基準，亦比「獨角獸」頭銜罕見約7倍。Bowtie成立僅7年，便在保險業中達成此項成就，公司認為業績來自專注於提供收費相宜、高度透明、便捷且易於管理的純保障型產品。

每50人便有1人受保

截至目前，Bowtie為逾15萬名客戶提供保障，相當於全港約每50人便有1人受保於Bowtie。累計總保障額達200億美元，而旗下旗艦醫療系列產品佔當中近5萬份保單，年度經常性收入按年增長逾40%。

Bowtie表示，即使業務持續擴張，依然維持著超過93%的客戶留存率，並認為高留存率是保險業驗證客戶信任的真實指標。行政總裁兼聯合創辦人陳鯤宇表示，現時每位同事平均撐起50萬美元的年度經常性收入，為社會肩負著1億美元的保障額，「只有打破傳統營運瓶頸，才有能力為客戶帶來最高價值的保障」。

 

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