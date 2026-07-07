黃金中央清算系統｜銀公孫煜料亞洲時段交易流動性提升

香港黃金中央清算及結算系統正式開展試營運，香港銀行公會主席、中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜表示，新基礎設施建基於三大支柱，一是利用香港成熟的RTGS（即時全額支付結算）系統提供實時資金交付，降低對手方信貸及結算風險；二是結合中央交易金庫、指定金庫及多個商業金庫的混合模式，降低保險及物流成本；三是香港黃金「HAU」定價已在彭博發布，有信心在亞洲時區內、倫敦開市前黃金交易流動性將顯著提升。

孫煜表示，上海與香港的合作是兩地金融中心發展的基石，財經事務及庫務局今年初與上海黃金交易所簽署合作協議，今早宣布的「實物聯通」交割合作是另一重要里程碑。他指，新框架下香港市場參與者可使用在港結算的標準金進行交割，大幅降低合規及營運成本，結合上海的實物黃金生態系統與香港的國際金融中心平台，可共同打造更具活力的國際黃金市場。

廖宜建：填補歐美時區交易空缺

滙豐香港區行政總裁廖宜建就指，亞洲佔全球黃金投資需求60%，香港的地理位置正好補充歐洲及美國時區的空缺，加上中國作為最大黃金需求國及供應國，與上海黃金交易所的政策連貫性將令香港受益。

廖宜建又提到，代幣化黃金具備24小時交易及降低投資門檻等優勢，滙豐黃金代幣過去兩年吸引近40%新投資者，當中90%以往未曾投資黃金。他認為香港作為開放、無資本管制、實行普通法的金融中心，是建立黃金市場的理想平台。