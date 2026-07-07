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陳茂波指人民幣國際化非取代美元 本港優勢正吸引外資轉向

商業創科
更新時間：16:27 2026-07-07 HKT
發佈時間：16:27 2026-07-07 HKT

財政司司長陳茂波表示，人民幣正加強國際化，在貿易、投資及儲備管理等分散貨幣風險中，發揮更大作用，但認為並不會取代美元地位，而是與其他儲備貨幣發揮互補作用。他指出，香港結合對外開放及連繫內地的獨特定位，吸引國際資本轉投香港。

擁有兩大優勢

陳茂波出席香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇發言時指出，香港吸引國際資本轉向，除了市場深度足夠，亦因為同時擁有兩大優勢，包括具開放、值得信賴且監管良好的平台，以及緊密連繫內地發展的渠道。他舉例指，香港憑藉國際投資者理解與信任，不少國際債券發行機構，已日益將香港視為離岸人民幣融資的自然場所。

他稱，面對多極經濟體的環境，不少國家及公司會選擇使用不同貨幣，尋找更多結算和融資的選擇，旨在減少集中度風險，而人民幣正在有關演變中扮演重要角色。

對於市場憂慮未來金融體系分化，他則指出，不能將多元化與零碎化混為一談，人民幣與美元及其他既有的儲備貨幣，將發揮互補作用，而非取而代之，「我們可能看到的不是國際金融體系崩潰，而是更具多元化、具備互操作性的基礎設施逐步出現。」他續稱，目前中國約佔全球商品貿易12%，但人民幣僅佔全球貿易結算的4%，佔全球央行儲備的比例更低至2%，反映人民幣可以在貿易、投資和儲備管理中發揮更大作用。

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